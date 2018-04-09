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Регион
Опубликовано 9 апреля 2018, 21:25

В Госдуме заявили, что карта "Мир" может заработать в Иране

Фото:&copy; РИА Новости/Максим Блинов

Фото:© РИА Новости/Максим Блинов

Отмечается, что Москва и Тегеран ведут переговоры о взаимном приёме национальных платёжных систем.

Российская платёжная система "Мир" может заработать в Иране к концу этого года. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат рассказал, что Москва и Тегеран ведут переговоры о взаимном приёме национальных платёжных карт. Как отметил Аксаков, в Иране есть платёжная система, которая действует только на территории этой республики.

— Рынок Ирана и наш — совсем разные, объём наших карт и иранских — тоже разный. Есть надежда, что уже к концу года карта "Мир" будет работать в Иране, — сказал парламентарий журналистам.

По словам Аксакова, за последние полгода российские и иранские банки взаимно открыли более 60 корсчетов. Глава думского комитета добавил, что за последние два года оборот по данным счетам увеличился в семь раз.

В понедельник состоялся официальный визит в Иран делегации Государственной думы во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным, в составе российской делегации также представители госкомпаний и профильных министерств. В рамках визита прошла встреча с иранским лидером Хасаном Роухани и главой парламента Ирана Али Лариджани.

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Алёна Темирчиева
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