СМИ: Имена лауреатов Нобелевской премии "сливали" на протяжении 20 лет

Имевший связи со Шведской академией, присуждающей Нобелевскую премию, "представитель культуры" в разные годы в нарушение строгих правил досрочно раскрывал имена писателей — лауреатов Нобелевской премии. Всего было раскрыто семь имён. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на данные адвокатского расследования.

В список досрочно разглашённых лауреатов вошли Вислава Шимборская (1996), Эльфрида Елинек (2004), Харолда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстав Леклезио (2008), Патрик Модиано (2014), Светлана Алексиевич (2015) и Боб Дилан (2016).

Согласно информации издания, в качестве доказательств, которые подтверждают инкриминируемые "культурному деятелю" деяния, являются показания свидетелей. По данным адвокатской группы, которая занимается расследованием, семь не связанных между собой человек свидетельствуют о том, что подозреваемый разглашал секретную информацию о лауреатах премии.

Сообщается также, что мужчина рассекретил имена двух новых членов академии ещё до того, как они были официально обнародованы.