Геймерский смартфон Xiaomi получит двойную камеру
Скриншот видео TECH SPECS
Официальная презентация телефона запланирована на 13 апреля. Мероприятие будет проходить в Пекине.
В сети появилась фотография, на которой продемонстрирован смартфон Xiaomi Black Shark. Китайская компания выпустит устройство для геймеров.
К верхней части смартфона подсоединён дополнительный модуль. Предполагается, что это беспроводная съёмная часть с аппаратным геймпадом и клавишами. Также устройство получило двойную камеру.
Согласно слухам, гаджет получит процессор Qualcomm Snapdragon 845. В телефон установят восемь гигабайт оперативной памяти.