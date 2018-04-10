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Регион
Опубликовано 10 апреля 2018, 08:59

Геймерский смартфон Xiaomi получит двойную камеру

Скриншот видео&nbsp;TECH SPECS

Скриншот видео TECH SPECS

Официальная презентация телефона запланирована на 13 апреля. Мероприятие будет проходить в Пекине.

В сети появилась фотография, на которой продемонстрирован смартфон Xiaomi Black Shark. Китайская компания выпустит устройство для геймеров.

К верхней части смартфона подсоединён дополнительный модуль. Предполагается, что это беспроводная съёмная часть с аппаратным геймпадом и клавишами. Также устройство получило двойную камеру.

Согласно слухам, гаджет получит процессор Qualcomm Snapdragon 845. В телефон установят восемь гигабайт оперативной памяти.

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Сергей Сурепин
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