Геймерский смартфон Xiaomi получит двойную камеру

Официальная презентация телефона запланирована на 13 апреля. Мероприятие будет проходить в Пекине.

В сети появилась фотография, на которой продемонстрирован смартфон Xiaomi Black Shark. Китайская компания выпустит устройство для геймеров.

К верхней части смартфона подсоединён дополнительный модуль. Предполагается, что это беспроводная съёмная часть с аппаратным геймпадом и клавишами. Также устройство получило двойную камеру.