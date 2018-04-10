Российские учёные позволят геймерам испытать настоящую боль во время игры

В Томском государственном университете создают прибор для стимуляции фантомных прикосновений, ударов и ощущений.

Радиофизики обещают, что программно-аппаратный комплекс способен воздействовать на кожу человека с помощью электрических импульсов. Он появится в 2020 году.

Гаджет в онлайн-играх позволит создать ощущения взаимодействия игрока с различными предметами и персонажами. Разработку устройства проводит студент-радиофизик Андрей Косторной под руководством доцента РФФ Сергея Побаченко. Действие гаджета будет основано на технологии электротактильной стимуляции.