Российские учёные позволят геймерам испытать настоящую боль во время игры
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В Томском государственном университете создают прибор для стимуляции фантомных прикосновений, ударов и ощущений.
Радиофизики обещают, что программно-аппаратный комплекс способен воздействовать на кожу человека с помощью электрических импульсов. Он появится в 2020 году.
Гаджет в онлайн-играх позволит создать ощущения взаимодействия игрока с различными предметами и персонажами. Разработку устройства проводит студент-радиофизик Андрей Косторной под руководством доцента РФФ Сергея Побаченко. Действие гаджета будет основано на технологии электротактильной стимуляции.
Уникальный комплекс будет состоять из блоков управления, матрицы и генерации коаксиальных электродов. Прибор будет подстраиваться индивидуально под каждого носителя. На реализацию проекта выделено 500 тысяч рублей.