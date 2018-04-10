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Регион
Опубликовано 10 апреля 2018, 09:29

Российские учёные позволят геймерам испытать настоящую боль во время игры

Фото &copy; VK/MSI Russia

Фото © VK/MSI Russia

В Томском государственном университете создают прибор для стимуляции фантомных прикосновений, ударов и ощущений.

Радиофизики обещают, что программно-аппаратный комплекс способен воздействовать на кожу человека с помощью электрических импульсов. Он появится в 2020 году.

Гаджет в онлайн-играх позволит создать ощущения взаимодействия игрока с различными предметами и персонажами. Разработку устройства проводит студент-радиофизик Андрей Косторной под руководством доцента РФФ Сергея Побаченко. Действие гаджета будет основано на технологии электротактильной стимуляции.

Уникальный комплекс будет состоять из блоков управления, матрицы и генерации коаксиальных электродов. Прибор будет подстраиваться индивидуально под каждого носителя. На реализацию проекта выделено 500 тысяч рублей.

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Сергей Сурепин
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