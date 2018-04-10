Анджелина Джоли раскрыла главный секрет воспитания детей
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Популярная актриса и режиссёр недавно дала интервью и откровенно ответила на вопросы журналистов Vogue.
Во время беседы речь зашла и о детях. Их воспитанием Джоли занимается одна. Актриса считает, что детям нужно много путешествовать, чтобы узнавать что-то новое, а также расширять свой кругозор.
Нас заставляют взрослеть слишком быстро и концентрироваться на таких неважных вещах, как слава или богатство. Я всем говорю, что самое лучшее для подростка — отправиться в путешествие, чтобы увидеть, как живут другие люди, и понять, как живёшь ты.
Анджелина Джоли
Джоли считает, что путешествия — это не просто самообразование и развлечение. По мнению актрисы, самое важное — быть полезным для других.