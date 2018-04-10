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Регион
Опубликовано 10 апреля 2018, 11:43

Анджелина Джоли раскрыла главный секрет воспитания детей

Фото &copy; REUTERS/Lucas Jackson

Фото © REUTERS/Lucas Jackson

Популярная актриса и режиссёр недавно дала интервью и откровенно ответила на вопросы журналистов Vogue.

Во время беседы речь зашла и о детях. Их воспитанием Джоли занимается одна. Актриса считает, что детям нужно много путешествовать, чтобы узнавать что-то новое, а также расширять свой кругозор.

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Нас заставляют взрослеть слишком быстро и концентрироваться на таких неважных вещах, как слава или богатство. Я всем говорю, что самое лучшее для подростка — отправиться в путешествие, чтобы увидеть, как живут другие люди, и понять, как живёшь ты.

Анджелина Джоли

Джоли считает, что путешествия — это не просто самообразование и развлечение. По мнению актрисы, самое важное — быть полезным для других.

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Сергей Сурепин
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