Анджелина Джоли раскрыла главный секрет воспитания детей

Нас заставляют взрослеть слишком быстро и концентрироваться на таких неважных вещах, как слава или богатство. Я всем говорю, что самое лучшее для подростка — отправиться в путешествие, чтобы увидеть, как живут другие люди, и понять, как живёшь ты.