Дженнифер Энистон впала в депрессию из-за нового романа Брэда Питта
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Голливудская актриса сейчас находится на грани нервного срыва из-за новой пассии Брэда Питта.
Инсайдеры из окружения звезды сообщили, что она находится в крайне подавленном состоянии. Это связано с актёром Брэдом Питтом.
Энистон надеялась возобновить отношения с актёром после его скандального расставания с Анджелиной Джоли. Всё это время в прессе сообщалось, что Питт и Энистон начали тесно общаться — всё указывало на их воссоединение.
Однако, видимо, актёр решил отказаться от отношений со знаменитостями. Сейчас он встречается с 42-летней Нэри Оксман. Она работает профессором исследовательского центра (Кембридж).