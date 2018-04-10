Дженнифер Энистон впала в депрессию из-за нового романа Брэда Питта

Голливудская актриса сейчас находится на грани нервного срыва из-за новой пассии Брэда Питта.

Инсайдеры из окружения звезды сообщили, что она находится в крайне подавленном состоянии. Это связано с актёром Брэдом Питтом.

Энистон надеялась возобновить отношения с актёром после его скандального расставания с Анджелиной Джоли. Всё это время в прессе сообщалось, что Питт и Энистон начали тесно общаться — всё указывало на их воссоединение.