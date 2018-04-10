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Регион
Опубликовано 10 апреля 2018, 11:22

Дженнифер Энистон впала в депрессию из-за нового романа Брэда Питта

Фото &copy; REUTERS/Gonzalo Fuentes

Фото © REUTERS/Gonzalo Fuentes

Голливудская актриса сейчас находится на грани нервного срыва из-за новой пассии Брэда Питта.

Инсайдеры из окружения звезды сообщили, что она находится в крайне подавленном состоянии. Это связано с актёром Брэдом Питтом.

Энистон надеялась возобновить отношения с актёром после его скандального расставания с Анджелиной Джоли. Всё это время в прессе сообщалось, что Питт и Энистон начали тесно общаться — всё указывало на их воссоединение.

Однако, видимо, актёр решил отказаться от отношений со знаменитостями. Сейчас он встречается с 42-летней Нэри Оксман. Она работает профессором исследовательского центра (Кембридж).

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Сергей Сурепин
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