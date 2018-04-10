"Дэдпул-2" лишился главного злодея

Компания 20th Century Fox подготовила несколько рекламных роликов киноленты для показа по ТВ.

В основном в них зрители увидели те же кадры, которые вошли в недавний трейлер фильма. Однако на этот раз они собраны в динамичные сцены. Авторы кино намекают, что ждёт зрителей.

Ранее в сети появились слухи, что зрители оказались недовольны тестовым показом ленты "Дэдпул-2". За два месяца до выхода фильм отправится на дополнительную съёмку. О изменениях после финальных правок рассказал в подкасте Meet the Movie Press ведущий Джефф Снейдер.

По его словам, Джек Кеси ("Жажда смерти") должен был сыграть в сиквеле "Дэдпула" главного злодея — Чёрного Тома Кэссиди. Однако в последний момент кинокомпания решила избавиться от персонажа. В итоге в трейлере и рекламных роликах главным противником Дэдпула представлен Кейбл, которого играет Джош Бролин. Правда, в комиксах оба героя выступали на одной стороне.