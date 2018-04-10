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Опубликовано 10 апреля 2018, 10:51

Disney удалила шутку о смерти Пиноккио после шквала негативных комментариев

Кадр мкльтфильма "Пиноккио"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мкльтфильма "Пиноккио"/ © Кинопоиск

Пользователи сети остались в недоумении, почему крупная компания публикует мемы о депрессии.

В официальном твиттер-аккаунте Disney опубликовали анимированную картинку с кадрами из мультфильма "Пиноккио". Лента вышла в 1940 году.

На картинке главного героя к жизни вернула фея. А подпись гласила: "Когда кто-то тебя хвалит, но ты мёртв внутри". В тексте сообщения говорилось: "Не важно, кто ты".

В итоге запись удалили. За то время, пока она "провисела" в сети, её ретвитнули порядка 13 тысяч человек. Пользователи начали много шутить по этому поводу. Многие начали задаваться вопросом, в порядке ли человек, которому дали доступ к учётной записи. Также пользователи убеждены, что это была какая-то ошибка или же неудачная попытка привлечь молодёжную аудиторию. Ряд пользователей остался в недоумении и возмутился абсурдности ситуации.

Кинокомпания Disney пока не комментирует публикацию мрачной шутки.

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Сергей Сурепин
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