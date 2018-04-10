Disney удалила шутку о смерти Пиноккио после шквала негативных комментариев

На картинке главного героя к жизни вернула фея. А подпись гласила: "Когда кто-то тебя хвалит, но ты мёртв внутри". В тексте сообщения говорилось: "Не важно, кто ты".

В итоге запись удалили. За то время, пока она "провисела" в сети, её ретвитнули порядка 13 тысяч человек. Пользователи начали много шутить по этому поводу. Многие начали задаваться вопросом, в порядке ли человек, которому дали доступ к учётной записи. Также пользователи убеждены, что это была какая-то ошибка или же неудачная попытка привлечь молодёжную аудиторию. Ряд пользователей остался в недоумении и возмутился абсурдности ситуации.