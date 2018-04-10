Культовые игры Warcraft и SimCity запустили на iPhone X
Автору YouTube-канала Hacking Jules удалось запустить операционную систему Mac OS 8 на iPhone X и iPad Air 2.
Фото © Blizzard Entertainment
Этого результата энтузиасту показалось мало. Он решил поиграть на мобильных устройствах в два классических проекта — Warcraft II и SimCity 2000.
Интерфейс старой операционной системы Mac OS 8 не предназначен для современных устройств с большим разрешением экранов. Он явно проигрывает современной iOS 11.
Вместе с этим сама операционная система работает достаточно быстро. Для большего комфорта смартфону не хватило разве что большей диагонали экрана или мыши, что позволило бы компенсировать неудобство сенсорного управления.