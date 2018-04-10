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Опубликовано 10 апреля 2018, 10:21

Культовые игры Warcraft и SimCity запустили на iPhone X

Автору YouTube-канала Hacking Jules удалось запустить операционную систему Mac OS 8 на iPhone X и iPad Air 2.

Фото &copy; Blizzard Entertainment&nbsp;

Фото © Blizzard Entertainment 

Этого результата энтузиасту показалось мало. Он решил поиграть на мобильных устройствах в два классических проекта — Warcraft II и SimCity 2000.

Интерфейс старой операционной системы Mac OS 8 не предназначен для современных устройств с большим разрешением экранов. Он явно проигрывает современной iOS 11.

Вместе с этим сама операционная система работает достаточно быстро. Для большего комфорта смартфону не хватило разве что большей диагонали экрана или мыши, что позволило бы компенсировать неудобство сенсорного управления.

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Сергей Сурепин
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