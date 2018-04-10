Культовые игры Warcraft и SimCity запустили на iPhone X

Этого результата энтузиасту показалось мало. Он решил поиграть на мобильных устройствах в два классических проекта — Warcraft II и SimCity 2000.

Интерфейс старой операционной системы Mac OS 8 не предназначен для современных устройств с большим разрешением экранов. Он явно проигрывает современной iOS 11.