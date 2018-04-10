Сценарист "Звёздных войн" экранизирует комикс про мышей в Средневековье
Нас ждёт масштабный и сложный проект. Его бюджет сопоставим будет с трилогией "Бегущего в лабиринте".
Режиссёр Уэс Болл, ответственный за подростковую фантастическую антиутопию "Бегущий в лабиринте", нашёл себе новое занятие. Постановщик экранизирует комикс Дэвида Питерсона "Мышиная гвардия".
Главные герои комикса — антропоморфные мыши, выживающие в мрачном мире, похожем на наши Средние века. Режиссёр планирует снять не анимационный фильм, а нечто похожее на "Планету обезьян" — с технологией захвата движения.
За сценарий отвечает Гэрри Уитта ("Изгой-один. Звёздные войны: Истории"). Продюсер — Мэтт Ривз, автор "Монстро".