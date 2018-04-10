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Опубликовано 10 апреля 2018, 10:05

Сценарист "Звёздных войн" экранизирует комикс про мышей в Средневековье

Нас ждёт масштабный и сложный проект. Его бюджет сопоставим будет с трилогией "Бегущего в лабиринте".

Фото &copy; Mouse Guard | Мышиная гвардия

Фото © Mouse Guard | Мышиная гвардия

Режиссёр Уэс Болл, ответственный за подростковую фантастическую антиутопию "Бегущий в лабиринте", нашёл себе новое занятие. Постановщик экранизирует комикс Дэвида Питерсона "Мышиная гвардия".

Главные герои комикса — антропоморфные мыши, выживающие в мрачном мире, похожем на наши Средние века. Режиссёр планирует снять не анимационный фильм, а нечто похожее на "Планету обезьян" — с технологией захвата движения.

За сценарий отвечает Гэрри Уитта ("Изгой-один. Звёздные войны: Истории"). Продюсер — Мэтт Ривз, автор "Монстро".

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Сергей Сурепин
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