Сценарист "Звёздных войн" экранизирует комикс про мышей в Средневековье

Режиссёр Уэс Болл, ответственный за подростковую фантастическую антиутопию "Бегущий в лабиринте", нашёл себе новое занятие. Постановщик экранизирует комикс Дэвида Питерсона "Мышиная гвардия".

Главные герои комикса — антропоморфные мыши, выживающие в мрачном мире, похожем на наши Средние века. Режиссёр планирует снять не анимационный фильм, а нечто похожее на "Планету обезьян" — с технологией захвата движения.