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Регион
Опубликовано 10 апреля 2018, 09:59

Сценаристка "Трансформеров" снимет фильм про Бэтгёрл

Девушка — летучая мышь всё же появится на широких экранах. Работа над проектом продолжается.

Фото &copy; DC Comics

Фото © DC Comics

Киностудия Warner Bros. решила не отказываться от идеи экранизации комиксов о Бэтгёрл. Даже после того как создатель фильмов "Мстители" Джосс Уидон покинул проект.

Сценаристом истории о подруге Бэтмена стала Кристина Ходсон. Ранее она работала над спин-оффом "Трансформеров".

О планах показать "Бэтгёрл" на широких экранах Джосс Уидон рассказал в марте прошлого года. Уже в феврале этого года он неожиданно для всех объявил, что не примет участия в этой экранизации.

Напомним, Барбара Гордон, она же Бэтгёрл, впервые появилась в комиксах в 1967 году. Её родители погибли в автокатастрофе. Девочку удочерил лейтенант полиции Готэма Джеймс Гордон.

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Сергей Сурепин
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