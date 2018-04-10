Сценаристка "Трансформеров" снимет фильм про Бэтгёрл
Девушка — летучая мышь всё же появится на широких экранах. Работа над проектом продолжается.
Фото © DC Comics
Киностудия Warner Bros. решила не отказываться от идеи экранизации комиксов о Бэтгёрл. Даже после того как создатель фильмов "Мстители" Джосс Уидон покинул проект.
Сценаристом истории о подруге Бэтмена стала Кристина Ходсон. Ранее она работала над спин-оффом "Трансформеров".
О планах показать "Бэтгёрл" на широких экранах Джосс Уидон рассказал в марте прошлого года. Уже в феврале этого года он неожиданно для всех объявил, что не примет участия в этой экранизации.
Напомним, Барбара Гордон, она же Бэтгёрл, впервые появилась в комиксах в 1967 году. Её родители погибли в автокатастрофе. Девочку удочерил лейтенант полиции Готэма Джеймс Гордон.