Март стал самым слабым месяцем 2018 года для разработчиков игр

Рейтинг розничных продаж видеоигр в Великобритании за прошедшую неделю практически не поменялся. Причина: в начале апреля не было ни одного громкого релиза.

За вторую неделю после выхода Far Cry 5 продажи упали на 69%. Игра при этом всё равно осталась на первом месте. Вторую строчку заняла FIFA 18, а третью — Sea of Thieves. Forza Motorsport 7 поднялась с девятого места на четвёртое. Mario Kart 8: Deluxe при этом потеряла три позиции и теперь находится на седьмой строчке рейтинга.