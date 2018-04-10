Март стал самым слабым месяцем 2018 года для разработчиков игр
Продажи региональной игровой отрасли в Великобритании за месяц составили только 44,4 миллиона фунтов.
Фото © Ubisoft Montreal
Рейтинг розничных продаж видеоигр в Великобритании за прошедшую неделю практически не поменялся. Причина: в начале апреля не было ни одного громкого релиза.
За вторую неделю после выхода Far Cry 5 продажи упали на 69%. Игра при этом всё равно осталась на первом месте. Вторую строчку заняла FIFA 18, а третью — Sea of Thieves. Forza Motorsport 7 поднялась с девятого места на четвёртое. Mario Kart 8: Deluxe при этом потеряла три позиции и теперь находится на седьмой строчке рейтинга.
Также аналитики опубликовали статистику продаж за март. В целом покупатели приобрели на 18% меньше дисковых копий игр (1,37 миллиона). Совокупные продажи упали на 24,7% — 44,4 миллиона фунтов.