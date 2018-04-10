Одну битву нового сезона "Игры престолов" снимали два месяца
Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск
Это стало новым рекордом для телевизионного проекта. Авторы сериала потратили на съёмки 55 дней.
Новый сезон сериала "Игра престолов" будет наполнен крупными баталиями. Именно в этом всех поклонников шоу уверяют его создатели.
Одну из битв восьмого сезона уже называют самой продолжительной и сложной в истории ТВ. На её создание ушло 55 съёмочных дней. Всего было использовано три локации. По словам ассистента режиссёра Джонатана Куинлана, ничего подобного зрители ещё не видели.
Напомним, финальный, восьмой сезон сериала "Игра престолов" должен выйти в 2019 году.