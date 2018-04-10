Одну битву нового сезона "Игры престолов" снимали два месяца

Новый сезон сериала "Игра престолов" будет наполнен крупными баталиями. Именно в этом всех поклонников шоу уверяют его создатели.

Одну из битв восьмого сезона уже называют самой продолжительной и сложной в истории ТВ. На её создание ушло 55 съёмочных дней. Всего было использовано три локации. По словам ассистента режиссёра Джонатана Куинлана, ничего подобного зрители ещё не видели.