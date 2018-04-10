Даже из США. В Госдуме заявили, что Россия с радушием встретит фанатов ЧМ-2018

Ранее сообщалось, что американские болельщики купили свыше 16,4 тысячи билетов на чемпионат.

Россия ждёт на Чемпионат мира по футболу 2018 года болельщиков из любых стран, в том числе и из США. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв, сообщили в пресс-службе комитета.

— С одной стороны, такое большое количество болельщиков из США удивляет, учитывая, что их сборная не прошла отборочный турнир чемпионата мира — 2018. С другой стороны, всем известно, как хорошо Россия умеет организовывать спортивные мероприятия, — сказал он, отметив успех проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году, а также Кубка конфедераций в 2017-м.

Дегтярёв призвал не сравнивать болельщиков, спортсменов и туристов с агрессивными политическими деятелями западных стран, а также отметил, что в России гостей принято встречать с радушием.