По информации специалистов, ранее в этом же районе фиксировались подземные толчки аналогичной силы.

На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4. Как сообщили в Алтайско-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН, оно зафиксировано в 41 километре к югу от города Овалье.

Отмечается, что сегодня в 13:19 мск эпицентр землетрясения имел координаты —30.94 градуса южной широты и —71.35 градуса западной долготы, а по интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивается как "разрушительное".