Врио главы Дагестана Васильев: Братьев Магомедовых лично не знаю

Врио главы Дагестана Владимир Васильев прокомментировал дело совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых. По словам чиновника, он лично не знает ни 49-летнего Зиявудина, ни 51-летнего Магомеда.

— Братьев Магомедовых лично не знаю. За время моего пребывания в республике у нас даже телефонных разговоров не было, — заявил Васильев во время пресс-конференции.

Ранее источник Лайфа в силовых структурах не исключал, что Магомедовы могли стать жертвами борьбы за власть в Дагестане. После назначения на пост главы региона Владимира Васильева и арестов многих высокопоставленных дагестанских чиновников в регионе развернулась ожесточённая борьба за сферы влияния.

— Не исключено, что уголовное дело, в котором фигурируют Магомедовы, — это результат борьбы за власть между дагестанскими кланами, — отмечал источник Лайфа.