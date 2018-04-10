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Опубликовано 10 апреля 2018, 14:59

Игра про желейного Марио покорила Интернет

Шведский разработчик Штефан Хедман создал бесплатную браузерную игру Jelly Mario Bros. Она представляет собой клон Super Mario Bros в мире, где всё очень мягкое и тягучее.

Главный герой игры Марио в Jelly Mario Bros не бегает и прыгает, а катится, растягиваясь и сжимаясь в процессе. Земля и препятствия тоже мягкие.

Пока в Jelly Mario Bros доступно только два уровня. Также есть ещё один — секретный, попасть в который можно, запрыгнув в трубу на первой карте.

Вместе с этим разработчик исказил музыку в игре. Её звучание будет зависеть от действий игрока.

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Сергей Сурепин
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