Игра про желейного Марио покорила Интернет

Шведский разработчик Штефан Хедман создал бесплатную браузерную игру Jelly Mario Bros. Она представляет собой клон Super Mario Bros в мире, где всё очень мягкое и тягучее.

Главный герой игры Марио в Jelly Mario Bros не бегает и прыгает, а катится, растягиваясь и сжимаясь в процессе. Земля и препятствия тоже мягкие.

Пока в Jelly Mario Bros доступно только два уровня. Также есть ещё один — секретный, попасть в который можно, запрыгнув в трубу на первой карте.