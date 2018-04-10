Игра про желейного Марио покорила Интернет
Шведский разработчик Штефан Хедман создал бесплатную браузерную игру Jelly Mario Bros. Она представляет собой клон Super Mario Bros в мире, где всё очень мягкое и тягучее.
Главный герой игры Марио в Jelly Mario Bros не бегает и прыгает, а катится, растягиваясь и сжимаясь в процессе. Земля и препятствия тоже мягкие.
Music is now distorted by player movement! Listen! #webgl #gpgpu #gamedev #jellymario pic.twitter.com/OGSFIhzZzD— Stefan Hedman (@schteppe) February 12, 2018
Пока в Jelly Mario Bros доступно только два уровня. Также есть ещё один — секретный, попасть в который можно, запрыгнув в трубу на первой карте.
Вместе с этим разработчик исказил музыку в игре. Её звучание будет зависеть от действий игрока.