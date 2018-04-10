Россиянка рассказала, как стала прообразом персонажа нового фильма Спилберга

Супруг использовал внешность своей жены для создания концепт-арта одного из персонажей.

Полина Забродская, креативный директор рекламного агентства Publicis London, рассказала, как ей удалось стать прообразом героини фильма "Первому игроку приготовиться". Несколько лет назад её супруг спросил, можно ли использовать её образ для нового проекта.

Ужасно странное ощущение: полтора часа смотреть на анимированную версию себя и узнавать мелкие детали, которые посторонний человек даже не заметит. Это самый классный подарок, который мне когда-либо делали Полина Забродская

Супруг Забродской — Джама Джурабаев работал в компании Industrial Light & Magic. Эта фирма специализируется на создании визуальных эффектов для кино. Внешность жены он использовал, чтобы создать концепт-арт героини Артемиды для фильма Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться".