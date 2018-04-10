Звезда "Игры престолов" жалуется на одиночество

Актриса Мейси Уильямс заявила, что сейчас она вовсю страдает от одиночества в киноиндустрии.

По словам актрисы, она чувствует, что хочет нормального общения со своей семьёй, так как в пределах индустрии кинематографа иногда можно чувствовать себя невольно одиноким. Сама же актриса исполняет роль Арьи Старк в сериале "Игра престолов".

Несмотря на это, актриса акцентирует внимание на том, что старается не обращать на себя особого внимания. Она хочет продолжать жить своей размеренной жизнью.