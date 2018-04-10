Звезда "Игры престолов" жалуется на одиночество
Фото: © Flickr/Gage Skidmore
Актриса Мейси Уильямс заявила, что сейчас она вовсю страдает от одиночества в киноиндустрии.
По словам актрисы, она чувствует, что хочет нормального общения со своей семьёй, так как в пределах индустрии кинематографа иногда можно чувствовать себя невольно одиноким. Сама же актриса исполняет роль Арьи Старк в сериале "Игра престолов".
Несмотря на это, актриса акцентирует внимание на том, что старается не обращать на себя особого внимания. Она хочет продолжать жить своей размеренной жизнью.
Ранее актриса рассказывала, что чуть не забыла про прослушивание на роль в "Игре престолов". Это было из-за школьного визита на свиноферму.