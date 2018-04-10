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Регион
Опубликовано 10 апреля 2018, 17:19

Дэниел Крейг заявил, что его следующим фильмом станет очередной "Бонд"

Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

Нас ждёт уже 25-й фильм про секретного агента. Британский актёр решил продолжить работу над серией.

Актёр Дэниел Крейг подтвердил, что вернётся к роли агента британской разведки Джеймса Бонда. Новый фильм серии станет следующим проектом актёра.

Крейг сыграет Бонда уже в пятый раз с 2006 года. Благодаря этому он обгонит по этому показателю предыдущего исполнителя роли — Пирса Броснана, который снялся в четырёх фильмах серии с 1995 по 2002 год.

Режиссёр 25-го фильма о секретном агенте — Дэнни Бойл. Он известен по фильмам "На игле" и "Миллионер из трущоб". При этом Крейг не подтвердил назначение постановщика.

Премьера фильма запланирована на 8 ноября 2019 года.

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Сергей Сурепин
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