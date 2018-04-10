Дэниел Крейг заявил, что его следующим фильмом станет очередной "Бонд"
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Нас ждёт уже 25-й фильм про секретного агента. Британский актёр решил продолжить работу над серией.
Актёр Дэниел Крейг подтвердил, что вернётся к роли агента британской разведки Джеймса Бонда. Новый фильм серии станет следующим проектом актёра.
Крейг сыграет Бонда уже в пятый раз с 2006 года. Благодаря этому он обгонит по этому показателю предыдущего исполнителя роли — Пирса Броснана, который снялся в четырёх фильмах серии с 1995 по 2002 год.
Режиссёр 25-го фильма о секретном агенте — Дэнни Бойл. Он известен по фильмам "На игле" и "Миллионер из трущоб". При этом Крейг не подтвердил назначение постановщика.
Премьера фильма запланирована на 8 ноября 2019 года.