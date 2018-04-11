Российские разработчики культовой игры "Корсары" проиграли суд за торговый знак

9 апреля московский суд отклонил кассационную жалобу "Статус СТМ" на решение суда по интеллектуальным правам от 17 ноября 2017 года об использовании названия "Корсары", сообщает "Геймер".

Права на товарный знак всё ещё принадлежал Black Sun Game Publishing. Компания занимается созданием продолжения серии с подзаголовком "Чёрная метка".

Соучредитель "Акеллы" Дмитрий Архипов заявил, что намерен обжаловать постановление суда. На это у него есть два месяца.