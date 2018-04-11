ВГТРК запустит канал с аниме и мультфильмами Marvel

Компания "Цифровое телевидение" (ЦТВ), которой принадлежат тематические каналы ВГТРК и "Ростелекома", в начале лета запустит канал Fan. В его эфире будут показывать анимационные фильмы и сериалы — их будут закупать у японских, китайских, корейских и американских студий.

По словам компании, отечественные зрители заинтересованы в подобном канале. Однако, пока ни одна ТВ-компания не выпускает контент для молодой аудитории, предпочитающей аниме.