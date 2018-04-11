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Регион
Опубликовано 11 апреля 2018, 08:54

ВГТРК запустит канал с аниме и мультфильмами Marvel

В эфире будут показывать в том числе киноработы от культовой студии Ghibli Хаяо Миядзаки.

Фото: &copy; Кадр из видео VIMEO/Mat Brunet

Фото: © Кадр из видео VIMEO/Mat Brunet

Компания "Цифровое телевидение" (ЦТВ), которой принадлежат тематические каналы ВГТРК и "Ростелекома", в начале лета запустит канал Fan. В его эфире будут показывать анимационные фильмы и сериалы — их будут закупать у японских, китайских, корейских и американских студий.

По словам компании, отечественные зрители заинтересованы в подобном канале. Однако, пока ни одна ТВ-компания не выпускает контент для молодой аудитории, предпочитающей аниме.

В эфире нового канала появятся фильмы и сериалы студиии Ghibli Хаяо Миядзаки, а также Gonzo, MadHouse, Toho, Kadokawa, Bones, Toei Animation. Также канал получит право на трансляцию телешоу Marvel, Sony Pictures и Warner Bros.

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Сергей Сурепин
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