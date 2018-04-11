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Регион
Опубликовано 11 апреля 2018, 09:14

Вирус-вымогатель вместо денег просит пользователей играть в популярный шутер

Фото &copy; PUBG Corporation

Фото © PUBG Corporation

По всей видимости, это шутка, которая больше похожа на достаточно странную рекламную кампанию.

В Сети появилась программа-вымогатель, которая шифрует файлы на компьютерах пострадавших. Она добавляет к ним расширение .PUBG.

После того как вирус под названием PUBG Ransomware закрывает доступ к файлам пользователя, на экране появляется сообщение с просьбой запустить популярную игру PlayerUnknown's Battlegrounds. Вирус просит пострадавших проводить время в самом популярном шутере 2017 года.

Эксперты по кибербезопасности из MalwareHunterTeam, обнаружившие программу-вымогателя, заявили, что она сразу же предоставляет код, который можно ввести, если "жертва" не хочет играть.

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Сергей Сурепин
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