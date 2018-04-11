Вирус-вымогатель вместо денег просит пользователей играть в популярный шутер

По всей видимости, это шутка, которая больше похожа на достаточно странную рекламную кампанию.

В Сети появилась программа-вымогатель, которая шифрует файлы на компьютерах пострадавших. Она добавляет к ним расширение .PUBG.

После того как вирус под названием PUBG Ransomware закрывает доступ к файлам пользователя, на экране появляется сообщение с просьбой запустить популярную игру PlayerUnknown's Battlegrounds. Вирус просит пострадавших проводить время в самом популярном шутере 2017 года.