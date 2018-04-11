В этом году выйдет продолжение "Властелина колец"

Работа написана по черновикам Толкина. Редактурой занимался сын писателя, который до этого уже выпускал недоделанные произведения своего отца.

Издательство Houghton Mifflin Harcourt в августе выпустит книгу под названием The Fall of Gondolin ("Падение Гондолина"). Её действие развернётся во вселенной "Властелина колец".

Автором значится сам создатель оригинального цикла Джон Рональд Руэл Толкин. Редактурой занимался его сын — 93-летний Кристофер Толкин. Ранее он уже публиковал незавершённые работы своего отца.