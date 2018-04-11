В ГД рассказали, почему у США не получится разрушить государственность Сирии

У Соединённых штатов не получится уничтожить государственность Сирии, поскольку мир изменился и "американских подпевал" в нём уже меньше, чем независимых стран. Такое мнение выразил член Комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.

Железняк отметил, что с самого начала сирийского конфликта Вашингтон ведёт там подрывную деятельность. Цель США, по мнению политика, в том, чтобы "уничтожить государственность Сирии, расчленить страну, посеять анархию и хаос".

— Убеждён, что на этот раз у них ничего не получится. Мир изменился, американских подпевал в нём меньше, чем суверенных стран, которые не желают повторения в Сирии ливийского сценария, — цитирует Железняка его пресс-служба.