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Регион
Опубликовано 11 апреля 2018, 11:49

В ГД рассказали, почему у США не получится разрушить государственность Сирии

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

У Соединённых штатов не получится уничтожить государственность Сирии, поскольку мир изменился и "американских подпевал" в нём уже меньше, чем независимых стран. Такое мнение выразил член Комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.

Железняк отметил, что с самого начала сирийского конфликта Вашингтон ведёт там подрывную деятельность. Цель США, по мнению политика, в том, чтобы "уничтожить государственность Сирии, расчленить страну, посеять анархию и хаос".

— Убеждён, что на этот раз у них ничего не получится. Мир изменился, американских подпевал в нём меньше, чем суверенных стран, которые не желают повторения в Сирии ливийского сценария, — цитирует Железняка его пресс-служба.

Также депутат заявил, что Вашингтон фабрикует небылицы о главе САР Башаре Асаде и призывает к свержению законной власти.

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Иван Гусев
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