У создателей "Звёздных войн" есть цифровые клоны всех главных актёров
Кадр фильма "Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая"/ © Кинопоиск
Специалисты студии рассказали о том, как создавались комплексные сцены для "Последних джедаев".
Специалист Lucasfilm по спецэффектам Бен Моррис дал интервью изданию Inverse Entertainment. Он рассказал, что у студии есть цифровые клоны всех ведущих актёров "Звёздных войн".
Мы всегда будем сканировать всех ведущих актёров фильма. Мы не знаем, понадобятся ли они нам. Мы не сканируем их для какого-то архива — это делается на случай, если персонажа понадобится упомянуть в следующих фильмах
Бен Моррис
Цифровые копии актёров часто используют в постпродакшне во время работы над сложными визуальными эффектами. Аниматор Lucasfilm Стивен Альпин привёл в качестве примера сцену из "Последних джедаев", где Лея возвращается на корабль из открытого космоса.
Напомним, фильм вышел в декабре 2017 года. Она собрал 1,3 миллиарда долларов в мировом прокате.