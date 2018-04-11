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Опубликовано 11 апреля 2018, 10:56

У создателей "Звёздных войн" есть цифровые клоны всех главных актёров

Кадр фильма "Звёздные войны: Эпизод 6 &ndash; Возвращение Джедая"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая"/ © Кинопоиск

Специалисты студии рассказали о том, как создавались комплексные сцены для "Последних джедаев".

Специалист Lucasfilm по спецэффектам Бен Моррис дал интервью изданию Inverse Entertainment. Он рассказал, что у студии есть цифровые клоны всех ведущих актёров "Звёздных войн".

Мы всегда будем сканировать всех ведущих актёров фильма. Мы не знаем, понадобятся ли они нам. Мы не сканируем их для какого-то архива — это делается на случай, если персонажа понадобится упомянуть в следующих фильмах

Бен Моррис

Цифровые копии актёров часто используют в постпродакшне во время работы над сложными визуальными эффектами. Аниматор Lucasfilm Стивен Альпин привёл в качестве примера сцену из "Последних джедаев", где Лея возвращается на корабль из открытого космоса.

Напомним, фильм вышел в декабре 2017 года. Она собрал 1,3 миллиарда долларов в мировом прокате.

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Сергей Сурепин
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