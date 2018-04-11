Медведев: Итоги выборов президента говорят о поддержке нынешнего курса развития
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Результаты выборов президента России говорят о том, что граждане нашей страны поддерживают курс на развитие РФ. Об этом в ходе своего выступления в Госдуме с отчётом правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
— Как показали итоги выборов и в Государственную думу в 2016 году, и президента в 2018 году, люди поддерживают этот курс. Курс на развитие России, который мы все вместе последовательно реализовывали все шесть лет, — сказал он.
Медведев также отметил, что за прошедшие шесть лет Россия прошла путь, который другие государства проходили на протяжении десятилетий. Он также отметил, что это произошло в не самых простых для страны условиях — в условиях давления, санкций и ограничений.