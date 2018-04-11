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Регион
Опубликовано 11 апреля 2018, 12:40

Медведев: Итоги выборов президента говорят о поддержке нынешнего курса развития

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото: &copy;РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Результаты выборов президента России говорят о том, что граждане нашей страны поддерживают курс на развитие РФ. Об этом в ходе своего выступления в Госдуме с отчётом правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Как показали итоги выборов и в Государственную думу в 2016 году, и президента в 2018 году, люди поддерживают этот курс. Курс на развитие России, который мы все вместе последовательно реализовывали все шесть лет, — сказал он.

Медведев также отметил, что за прошедшие шесть лет Россия прошла путь, который другие государства проходили на протяжении десятилетий. Он также отметил, что это произошло в не самых простых для страны условиях — в условиях давления, санкций и ограничений.

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Майя Селезнёва
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