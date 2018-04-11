В Госдуме считают, что удар США по Сирии будет военным преступлением

При этом парламентарии подчеркнули, что действия Вашингтона невозможно предсказать.

Если США начнут наносить удары по территории Сирии, это будет не просто актом агрессии, а военным преступлением. Об этом заявил первый зампред комитета Андрей Красов.

— Если удар произойдёт, это будет не просто актом агрессии, это будет военным преступлением со стороны западной коалиции, — подчеркнул парламентарий.