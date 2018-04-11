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Регион
Опубликовано 11 апреля 2018, 13:05

В Госдуме считают, что удар США по Сирии будет военным преступлением

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова 

При этом парламентарии подчеркнули, что действия Вашингтона невозможно предсказать.

Если США начнут наносить удары по территории Сирии, это будет не просто актом агрессии, а военным преступлением. Об этом заявил первый зампред комитета Андрей Красов.

— Если удар произойдёт, это будет не просто актом агрессии, это будет военным преступлением со стороны западной коалиции, — подчеркнул парламентарий.

Красов напомнил, что заявление Запада о якобы имевшем место применении химоружия Дамаском в сирийском городе Дума является провокацией, за которой не последовало никакого расследования. При этом депутат предупредил, что действия Вашингтона непредсказуемы.

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Андрей Бражников
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