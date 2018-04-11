В Госдуме считают, что удар США по Сирии будет военным преступлением
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При этом парламентарии подчеркнули, что действия Вашингтона невозможно предсказать.
Если США начнут наносить удары по территории Сирии, это будет не просто актом агрессии, а военным преступлением. Об этом заявил первый зампред комитета Андрей Красов.
— Если удар произойдёт, это будет не просто актом агрессии, это будет военным преступлением со стороны западной коалиции, — подчеркнул парламентарий.
Красов напомнил, что заявление Запада о якобы имевшем место применении химоружия Дамаском в сирийском городе Дума является провокацией, за которой не последовало никакого расследования. При этом депутат предупредил, что действия Вашингтона непредсказуемы.