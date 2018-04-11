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Опубликовано 11 апреля 2018, 13:34

Закон о введении новой меры пресечения одобрили в Совфеде

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Penn State

Фото: © flickr.com/Penn State

Согласно проекту, суд может запретить подследственным ряд действий, в том числе пользоваться интернетом и говорить по телефону.

Совфед одобрил закон о введении новой меры пресечения — "запрета на определённые действия", который коснётся помещённых под домашний арест россиян. Соответствующее решение было принято в ходе заседания верхней палаты.

Согласно документу, суд сможет запрещать обвиняемым и подозреваемым выходить из дома в определённое время суток, находиться в некоторых местах или посещать мероприятия, общаться с конкретными людьми, а также пользоваться телефоном и интернетом.

При этом, в зависимости от обвинения, подследственный может быть подвергнут судом всем запретам сразу либо отдельным из них.

В случае нарушения установленного режима правоохранители могут изменить данную меру пресечения на более строгую.

Ранее законопроект одобрили в третьем, окончательном, чтении депутаты Госдумы.

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Алёна Темирчиева
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