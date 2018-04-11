Закон о введении новой меры пресечения одобрили в Совфеде

Согласно проекту, суд может запретить подследственным ряд действий, в том числе пользоваться интернетом и говорить по телефону.

Совфед одобрил закон о введении новой меры пресечения — "запрета на определённые действия", который коснётся помещённых под домашний арест россиян. Соответствующее решение было принято в ходе заседания верхней палаты.

Согласно документу, суд сможет запрещать обвиняемым и подозреваемым выходить из дома в определённое время суток, находиться в некоторых местах или посещать мероприятия, общаться с конкретными людьми, а также пользоваться телефоном и интернетом.

При этом, в зависимости от обвинения, подследственный может быть подвергнут судом всем запретам сразу либо отдельным из них.

В случае нарушения установленного режима правоохранители могут изменить данную меру пресечения на более строгую.