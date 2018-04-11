Медведев призвал бизнес не допустить повторения кемеровской трагедии
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В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
Для того чтобы трагедия, подобная кемеровскому пожару, никогда не повторилась, бизнес должен осознавать свою ответственность. Об этом в ходе выступления с отчётом в Госдуме заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
— Бизнес должен в полной мере осознавать и нести ответственность в вопросах безопасности людей, чтобы трагедия Кемерово, которая стала действительно трагедией всей страны, никогда не повторилась, — подчеркнул он.
Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, причём 41 из них — дети. Как ранее писал Лайф, выпрыгнувший из окна горящего торгового центра мальчик вновь начал ходить.