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Регион
Опубликовано 11 апреля 2018, 13:57

Медведев призвал бизнес не допустить повторения кемеровской трагедии

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев

В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

Для того чтобы трагедия, подобная кемеровскому пожару, никогда не повторилась, бизнес должен осознавать свою ответственность. Об этом в ходе выступления с отчётом в Госдуме заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

— Бизнес должен в полной мере осознавать и нести ответственность в вопросах безопасности людей, чтобы трагедия Кемерово, которая стала действительно трагедией всей страны, никогда не повторилась, — подчеркнул он.

Напомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошёл 25 марта. В результате трагедии погибли 64 человека, причём 41 из них — дети. Как ранее писал Лайф, выпрыгнувший из окна горящего торгового центра мальчик вновь начал ходить.

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Майя Селезнёва
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