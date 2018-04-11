Из самой популярной игры удалят песни групп "Кино" и "Ленинград"

Издание Kotaku сообщило, что в конце апреля из игры GTA IV пропадут некоторые песни из-за истечения срока лицензии. Разработчики подтвердили эту информацию.

По словам Rockstar Games, в основном "вырежут" большую часть композиций, которые звучали в эфире Vladivostok FM. Там играли российские песни.

Пока разработчики не могут точно сказать, какие именно песни пропадут из игры. Всего в Grand Theft Auto IV на радио звучало 13 русских песен, среди которых были King Ring рэпера Серёги, "Группа крови" "Кино" и "Никого не жалко" "Ленинграда".