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Опубликовано 11 апреля 2018, 15:22

Ответить на хамство. Володин призвал принять зеркальные меры против США

Вячеслав Влолодин. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Мамонтов

Вячеслав Влолодин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дать зеркальный ответ США из-за введённых против российских бизнесменов и компаний санкций. С этой просьбой он обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

— Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединённых Штатов. На неприкрытый лоббизм США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса, — отмечает Володин.

Он отмечает, что стоит ввести меры против продукции США, которую Штаты экспортируют в Россию.

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Янковская Ольга
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