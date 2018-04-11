Ответить на хамство. Володин призвал принять зеркальные меры против США
Вячеслав Влолодин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дать зеркальный ответ США из-за введённых против российских бизнесменов и компаний санкций. С этой просьбой он обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
— Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединённых Штатов. На неприкрытый лоббизм США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса, — отмечает Володин.
Он отмечает, что стоит ввести меры против продукции США, которую Штаты экспортируют в Россию.