Ответить на хамство. Володин призвал принять зеркальные меры против США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал дать зеркальный ответ США из-за введённых против российских бизнесменов и компаний санкций. С этой просьбой он обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

— Нам пора ответить на это хамское поведение со стороны Соединённых Штатов. На неприкрытый лоббизм США своих интересов, на создание препятствий для работы российского бизнеса, — отмечает Володин.