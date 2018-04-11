В Госдуме призвали ввести санкции против украинских портов

По мнению депутата Андрея Козенко, рассчитывать на мирное разрешение спорной ситуации с российскими судами не стоит.

После того как Украина арестовала два российских судна, РФ должна ответить санкциями в отношении украинских портов. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Козенко, добавив, что подобные инциденты должны детально расследоваться.

— Украинские порты должны подвергнуться санкциям со стороны России, а нашим российским пограничникам стоить укрепить своё представительство в водах Азовского и Чёрного морей, — подчеркнул он.

Козенко высказал мнение, что российские суда должны воздержаться от захода в украинские порты, так как при этом им не гарантирована ни личная безопасность, ни сохранность имущества.