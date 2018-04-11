В Госдуме призвали ввести санкции против украинских портов
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По мнению депутата Андрея Козенко, рассчитывать на мирное разрешение спорной ситуации с российскими судами не стоит.
После того как Украина арестовала два российских судна, РФ должна ответить санкциями в отношении украинских портов. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Козенко, добавив, что подобные инциденты должны детально расследоваться.
— Украинские порты должны подвергнуться санкциям со стороны России, а нашим российским пограничникам стоить укрепить своё представительство в водах Азовского и Чёрного морей, — подчеркнул он.
Козенко высказал мнение, что российские суда должны воздержаться от захода в украинские порты, так как при этом им не гарантирована ни личная безопасность, ни сохранность имущества.
Напомним, ранее украинские власти сообщили о задержании двух российских судов — рыболовецкого судна "Норд" и судна российской компании Trans Services Maritime. Как писал Лайф, капитану арестованного "Норда" предъявили новое обвинение.