Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 апреля 2018, 15:51

В Госдуме призвали ввести санкции против украинских портов

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

По мнению депутата Андрея Козенко, рассчитывать на мирное разрешение спорной ситуации с российскими судами не стоит.

После того как Украина арестовала два российских судна, РФ должна ответить санкциями в отношении украинских портов. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Козенко, добавив, что подобные инциденты должны детально расследоваться.

— Украинские порты должны подвергнуться санкциям со стороны России, а нашим российским пограничникам стоить укрепить своё представительство в водах Азовского и Чёрного морей, — подчеркнул он.

Козенко высказал мнение, что российские суда должны воздержаться от захода в украинские порты, так как при этом им не гарантирована ни личная безопасность, ни сохранность имущества.

Напомним, ранее украинские власти сообщили о задержании двух российских судов — рыболовецкого судна "Норд" и судна российской компании Trans Services Maritime. Как писал Лайф, капитану арестованного "Норда" предъявили новое обвинение.

BannerImage
Майя Селезнёва
  • Новости
  • Госдума
  • Украина
  • Санкции против России
  • норд
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar