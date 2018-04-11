"Мир приходит в ужас". Володин прокомментировал угрозы Трампа в адрес России

По мнению спикера Государственной думы РФ, для России не подходит путь, выбранный Америкой.

Громкие высказывания президента США Дональда Трампа в его микроблоге в "Твиттере" приводят мир в ужас. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя сегодняшние угрозы Трампа в адрес России.

— Там президент в "твиттере" принимает такие решения, от которых весь мир приходит в ужас. Это не наш путь, — приводит слова Володина "Интерфакс".

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил уверенность, что у Трампа ничего не получится, — "или Конгресс не разрешит, или сенат".

— И он мучается, он в "Твиттере" сидит. Президент сидит в "Твиттере", в кабинете ему нечего делать. Самый недееспособный президент. Это позор. Америка сегодня — это позор всего человечества, — сказал Жириновский.