Африканский фанат проиграл жену из-за поражения "Манчестер Сити"
Фото: Instagram/mancity
История из каменного века произошла на неделе в Танзании, где местный фанат "Манчестер Сити" Амани Стэнли проиграл жену из-за результата футбольного матча. Об истории сегодня сообщила английская газета The Sun.
Предметом спора был матч чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", который прошёл ещё на выходных.
Стэнли поспорил со своим другом Шилла Тони, поддерживающим "МЮ". В договоре, который они заключили, было написано, что Стэнли отдаст супругу на неделю, если "Сити" не сумеет победить и завоевать чемпионский титул по итогам манчестерского дерби. Он также отметил, что на момент написания находился в здравом уме.
Неизвестно, насколько данный спор юридически возможен, но высокие стороны даже скрепили условия в рукописном варианте с подписями.
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В итоге "Манчестер Сити" после первого тайма вёл 2:0, но в итоге проиграл 2:3 и не смог завоевать титул победителей Премьер-лиги. О результатах урегулирования спора не сообщается.
Отметим, что это далеко не первая дикая история — поиск в Google выдаёт ещё несколько историй, когда в Танзании, Уганде и соседних странах болельщики ставили на результаты матчей своих жён, дома и детей.
Вчера команда Хосепа Гвардиолы потерпела ещё одно поражение — уже в Лиге чемпионов от "Ливерпуля" (1:2) — и покинула турнир на стадии 1/4 финала.