Африканский фанат проиграл жену из-за поражения "Манчестер Сити"

История из каменного века произошла на неделе в Танзании, где местный фанат "Манчестер Сити" Амани Стэнли проиграл жену из-за результата футбольного матча. Об истории сегодня сообщила английская газета The Sun.

Предметом спора был матч чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", который прошёл ещё на выходных.

Стэнли поспорил со своим другом Шилла Тони, поддерживающим "МЮ". В договоре, который они заключили, было написано, что Стэнли отдаст супругу на неделю, если "Сити" не сумеет победить и завоевать чемпионский титул по итогам манчестерского дерби. Он также отметил, что на момент написания находился в здравом уме.

Неизвестно, насколько данный спор юридически возможен, но высокие стороны даже скрепили условия в рукописном варианте с подписями.