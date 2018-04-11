Шаманов: США получат достойный отпор, если решат проверить российское оружие

Более того, депутат Госдумы считает угрозы Дональда Трампа безответственным заявлением.

Если США решат проверить российское оружие, то получат достойный отпор. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя заявления Дональда Трампа о том, что России стоит ждать в Сирии "хорошие, новые и умные" американские ракеты.

— У России есть достойное оружие. Если будут попытки проверить (его), то они получат достойный отпор, — приводит слова Шаманова РИА "Новости".

При этом он охарактеризовал заявление Трампа как безответственное поведение президента страны.

— Вообще, это, конечно, безответственное поведение руководителя государства, которое претендует, реально по факту держит, по существу, в заложниках не какие-то банановые республики, а ведущие государства мира, — подытожил глава Комитета Госдумы по обороне.