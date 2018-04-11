"Не любо!" Трампа с позором лишили звания почётного казака Петербурга

Кроме того, местный атаман принял решение сжечь чучело президента США, предварительно облив бензином. А что — санкции.

Члены петербургского православного общества "Ирбис" исключили президента США Дональда Трампа из рядов своей организации и лишили звания почётного казака, сообщает "Росбалт". Причиной введения санкций стало обострение отношений Москвы и Вашингтона, позиция США по отравлению Скрипаля и заявления Трампа по Сирии.

Как признался изданию председатель "Ирбиса" Андрей Поляков, в своё время казаки радушно приняли Трампа в свои ряды, пригласили его в гости в казачий хутор, но потом разочаровались.

— Политические события начали развиваться не так радостно для нас, как хотелось. И, поняв, что заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации, что и было сделано, — рассказал Поляков.

Но и это ещё не всё. Помимо лишения почётного звания Трампа ждёт и другое наказание. Казаки решили торжественно сжечь чучело президента США.

— Обольём бензином и сожжём вместе с американским флагом, — пообещал атаман.