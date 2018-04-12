Кинотеатры обвинили прокатчика фильма "Тренер" Данилы Козловского в шантаже

По всей видимости, в "Централ партнершип" не удалось договориться об условиях контракта за время, прошедшее с декабрьского конфликта.

Ассоциация владельцев кинотеатров опубликовала открытое письмо, адресованное продюсерам фильма "Тренер". В ассоциацию входят крупнейшие российские сети, в том числе "Формула кино".

В тексте члены организации заявили, что прокат режиссёрского дебюта актёра Данилы Козловского оказался под угрозой. Причина — жёсткие требования компании "Централ партнершип". По их словам, прокатчик угрожает не предоставить ключи к копиям фильма, если кинотеатры не подпишут обновлённый договор.

На подобную ситуацию в ассоциации жаловались в декабре. Тогда прокатчик якобы использовал в качестве рычага давления драму "Движение вверх". Однако стороны нашли компромисс.