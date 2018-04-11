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Регион
Опубликовано 11 апреля 2018, 19:01

Саудовские ПВО перехватили две баллистические ракеты над Эр-Риядом

Снаряды были запущены с территории Йемена мятежниками-хуситами из шиитского движения.

ПВО Саудовской Аравии перехватила две баллистические ракеты над столицей королевства — Эр-Риядом. Об этом сообщает арабский спутниковый телеканал Al-Arabiya.

По данным канала, снаряды были запущены с йеменской территории мятежниками-хуситами из шиитского движения "Ансар Аллах". Все ракеты были уничтожены, о возможном ущербе и пострадавших информации нет.

Жители саудовской столицы тем временем публикуют в соцсетях видео, на которых видны обломки сбитых снарядов и слышны взрывы.

В Йемене с 2014 года продолжается вооружённый конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы, с другой — правительственные войска и ополчения. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это шиитское движение регулярно пускает ракеты по территории королевства.

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Алёна Темирчиева
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