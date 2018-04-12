Мэрайя Кэри рассказала о борьбе с биполярным расстройством

Певица Мэрайя Кэри впервые рассказала о борьбе с биполярным расстройством. По словам исполнительницы, диагноз был поставлен ей ещё в 2001 году, когда её госпитализировали с психическим и физическим истощением, рассказывает журнал People.

— Я не хотела верить в это. И до недавних пор жила в отрицании проблемы, в изоляции и в постоянном страхе, что кто-то раскроет меня, — заявила звезда в интервью главному редактору издания Джессу Кейглу.