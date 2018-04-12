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Регион
Опубликовано 12 апреля 2018, 02:24

Мэрайя Кэри рассказала о борьбе с биполярным расстройством

Фото: &copy; instagram.com/mariahcarey&nbsp; &nbsp;

Фото: © instagram.com/mariahcarey   

Певица Мэрайя Кэри впервые рассказала о борьбе с биполярным расстройством. По словам исполнительницы, диагноз был поставлен ей ещё в 2001 году, когда её госпитализировали с психическим и физическим истощением, рассказывает журнал People.

— Я не хотела верить в это. И до недавних пор жила в отрицании проблемы, в изоляции и в постоянном страхе, что кто-то раскроет меня, — заявила звезда в интервью главному редактору издания Джессу Кейглу.

Певица рассказала, что нести это бремя было тяжело. Кэри окружила себя позитивно мыслящими людьми и вернулась к тому, что любит, — написанию песен и музыки. Сейчас она проходит терапию и принимает лекарства от биполярного расстройства второго типа. Из-за болезни у неё бывают периоды депрессии и гипомании.

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Эмила Сидорова
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