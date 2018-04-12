Почти все актёры новых "Мстителей" работали с поддельными сценариями
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Только британец Бенедикт Камбербэтч утверждает, что знает сюжет будущего фильма целиком.
В Лондоне прошёл показ первых 30 минут фильма "Мстители: Война бесконечности". Актёр Пол Беттани, который сыграл андроида Вижена, рассказал, в какой секретности проходили съёмки.
По словам актёра, большей части из них выдавали поддельные сценарии. Поэтому они никогда не знали, какие из сцен, о которых им известно, будут сниматься, а какие — нет. Никто из актёров не видел завершённого фильма.
Только Бенедикт Камбербэтч рассказал, что он прочёл полную версию сценария. Актёр играл персонажа Доктора Стрэнджа.
Напомним, в российский прокат фильм выходит 3 мая. На неделю позже, чем в большей части стран.