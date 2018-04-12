Выпуск PlayStation 5 напрямую зависит от действий конкурентов компании Sony
Предполагается, что новая версия игровой консоли поступит в продажу не раньше 2020 года.
Фото: © pexels.com
Редактор Kotaku Джейсон Шрейер активно в последний месяц общался с разработчиками на тему следующего поколения консолей. В том числе о PlayStation 5.
По результатам множества консультаций, в том числе и анонимных, он пришёл к выводу, что полноценного наследника PlayStation 4 не стоит ждать раньше 2020 года. Ситуацию может изменить внезапный ход Nintendo или Microsoft. Пока даже разработчики не обсуждают вопрос PlayStation 5.
Есть предположение, что новая консоль сможет запускать игры, не работающие на PS4 и PS4 Pro. Про обратную совместимость пока никто и ничего не говорит.