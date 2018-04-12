Выпуск PlayStation 5 напрямую зависит от действий конкурентов компании Sony

Редактор Kotaku Джейсон Шрейер активно в последний месяц общался с разработчиками на тему следующего поколения консолей. В том числе о PlayStation 5.

По результатам множества консультаций, в том числе и анонимных, он пришёл к выводу, что полноценного наследника PlayStation 4 не стоит ждать раньше 2020 года. Ситуацию может изменить внезапный ход Nintendo или Microsoft. Пока даже разработчики не обсуждают вопрос PlayStation 5.