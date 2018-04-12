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Опубликовано 12 апреля 2018, 09:27

Американцы снимут сериал о свергнутом лидере Ливии Муаммаре Каддафи

Фото: &copy; Wikipedia.org

Фото: © Wikipedia.org

Интернет-сервис Amazon планирует снять сериал "Пыльная буря" по мотивам биографии бывшего ливийского лидера.

Предполагается, что экранизацией займётся режиссёр триллера "Столкновение" Мохамед Диаб. Сериал посвящён более чем 40-летнему правлению Каддафи, рассчитан будет не только на западного зрителя, но и на аудиторию на Ближнем Востоке.

В октябре 2011 года боевики Переходного национального совета казнили диктатора Ливии. Таким образом свергли режим Ливийской Джамахирии, который Каддафи придумал сам и представлял, как "третий путь" между капитализмом и коммунизмом.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Apple снимет телесериал по научно-фантастической трилогии Айзека Азимова "Основание".

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Сергей Сурепин
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