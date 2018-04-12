Американцы снимут сериал о свергнутом лидере Ливии Муаммаре Каддафи

Предполагается, что экранизацией займётся режиссёр триллера "Столкновение" Мохамед Диаб. Сериал посвящён более чем 40-летнему правлению Каддафи, рассчитан будет не только на западного зрителя, но и на аудиторию на Ближнем Востоке.