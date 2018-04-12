Владимир Путин, Джоли и Билл Гейтс стали самыми уважаемыми людьми 2018 года
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Ежегодное исследование аналитической компании YouGov определило женщин и мужчин, которыми в этом году больше всего восхищается общественность.
Лидером среди женщин стала Анджелина Джоли, среди мужчин на первом месте Билл Гейтс, среди представителей России высшую планку занял президент страны Владимир Путин, занявший 6 место в общемировом рейтинге и опередив Дональда Трампа на 11 позиций. Третью строчку в списке самых уважаемых женщин заняла телеведущая Опра Уинфри, а в мужском рейтинге — актёр Джеки Чан.
Каждый год эксперты YouGov проводят масштабный международный опрос. Его участники оценивают известных личностей. В этом году исследование охватило 35 стран и более 37 тысяч респондентов. В рейтинг самых уважаемых личностей мира вошли 20 женщин и столько же мужчин.