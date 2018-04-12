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Опубликовано 12 апреля 2018, 12:02

Владимир Путин, Джоли и Билл Гейтс стали самыми уважаемыми людьми 2018 года

Фото: &copy;&nbsp;Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, flickr /&nbsp;Maik Meid

Фото: © Photo by Richard Shotwell/Invision/AP, flickr / Maik Meid

Ежегодное исследование аналитической компании YouGov определило женщин и мужчин, которыми в этом году больше всего восхищается общественность.

Лидером среди женщин стала Анджелина Джоли, среди мужчин на первом месте Билл Гейтс, среди представителей России высшую планку занял президент страны Владимир Путин, занявший 6 место в общемировом рейтинге и опередив Дональда Трампа на 11 позиций. Третью строчку в списке самых уважаемых женщин заняла телеведущая Опра Уинфри, а в мужском рейтинге — актёр Джеки Чан.

Каждый год эксперты YouGov проводят масштабный международный опрос. Его участники оценивают известных личностей. В этом году исследование охватило 35 стран и более 37 тысяч респондентов. В рейтинг самых уважаемых личностей мира вошли 20 женщин и столько же мужчин.

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Сергей Сурепин
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