Владимир Путин, Джоли и Билл Гейтс стали самыми уважаемыми людьми 2018 года

Ежегодное исследование аналитической компании YouGov определило женщин и мужчин, которыми в этом году больше всего восхищается общественность.

Лидером среди женщин стала Анджелина Джоли, среди мужчин на первом месте Билл Гейтс, среди представителей России высшую планку занял президент страны Владимир Путин, занявший 6 место в общемировом рейтинге и опередив Дональда Трампа на 11 позиций. Третью строчку в списке самых уважаемых женщин заняла телеведущая Опра Уинфри, а в мужском рейтинге — актёр Джеки Чан.