Власти готовы помочь дочери пожарного, которую затравили в Кемерове

Власти Кузбасса не получали жалоб о травле дочери пожарного в одной из школ Кемерова, но специалисты готовы оказать необходимую помощь в случае обращения её родителей. Об этом рассказал глава областного департамента образования и науки Артур Чепкасов.

— В департамент не поступало жалоб по данной ситуации. Если законные представители ребёнка пожелают обратиться за помощью к властям, мы готовы с ними встретиться в любое время. У нас достаточно квалифицированных, опытных специалистов, психологов соответствующей квалификации для оказания необходимой помощи всем детям, их родителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в результате пожара в "Зимней вишне", — цитирует Чепкасова РИА "Новости".