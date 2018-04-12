В самую популярную игру 2017 года разрешат поиграть бесплатно

Компания Microsoft объявила, что самая популярная игра 2017 года будет доступна для всех желающих. Предложение будет действовать с 19 по 22 апреля.

Проект будет следующей игрой в акции Xbox Live Gold Free Play Days для Xbox One. Пользователям будет доступна полная превью-версия PUBG, включая режимы Solo, Duo, Squads.