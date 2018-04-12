В самую популярную игру 2017 года разрешат поиграть бесплатно
Разработчики анонсировали бесплатные выходные PlayerUnknown’s Battlegrounds для Xbox One.
Фото: © twitter.com/PUBG
Компания Microsoft объявила, что самая популярная игра 2017 года будет доступна для всех желающих. Предложение будет действовать с 19 по 22 апреля.
Проект будет следующей игрой в акции Xbox Live Gold Free Play Days для Xbox One. Пользователям будет доступна полная превью-версия PUBG, включая режимы Solo, Duo, Squads.
Само собой, весь прогресс, который вы заработаете во время выходных, будет перенесён в купленную позже версию игры.