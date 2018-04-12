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Регион
Опубликовано 12 апреля 2018, 08:27

Apple снимет сериал по мотивам книг Азимова, которые Илон Маск отправил в космос

Площадка команды из Купертино снимает шоу по мотивам фантастического цикла "Основание" Айзека Азимова.

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Thomas Hawk

Фото: © flickr / Thomas Hawk

Пока дата выхода сериала, количество сезонов и бюджет проекта остаются неизвестными. Шоураннеры сериала — сценарист Дэвид Гойер и Джош Фридман.

За производство шоу отвечает киностудия Skydance Television. Первые работы Азимова вышли в 1942 году в виде нескольких коротких рассказов. Позже они переросли в огромный цикл, охватывающий 20 тысяч лет вымышленной человеческой истории.

Напомним, 6 февраля Илон Маск во время запуска сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy отправил в космос не только электрокар Tesla, но и несколько копий "Основания" Азимова.

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Сергей Сурепин
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