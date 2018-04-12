Звезда "Игры престолов" завела "инстаграм", в котором дегустирует сосиски
Фото: © Photo by Matt Sayles/Invision/AP
Актриса Софи Тёрнер публикует в социальной сети краткие обзоры попавшихся ей сосисок.
Актриса Софи Тёрнер получила мировую известность благодаря роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов". Теперь звезда решила завести отдельный блог в "Инстаграме" и посвятить его сосискам.
В частности, актриса начала публиковать обзоры и даже выставлять попавшиеся ей кулинарные творения. О своём пристрастии актриса напомнила в основном аккаунте в "Инстаграме", и в скором времени на страницу с сосисками подписались более 20 тысяч человек.
Звезда "Игры престолов" только начала вести блог. Однако уже успела похвастаться сосисками из Диснейленда и Лондона.