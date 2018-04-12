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Опубликовано 12 апреля 2018, 10:28

Звезда "Игры престолов" завела "инстаграм", в котором дегустирует сосиски

Фото: &copy;&nbsp;Photo by Matt Sayles/Invision/AP

Фото: © Photo by Matt Sayles/Invision/AP

Актриса Софи Тёрнер публикует в социальной сети краткие обзоры попавшихся ей сосисок.

Актриса Софи Тёрнер получила мировую известность благодаря роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов". Теперь звезда решила завести отдельный блог в "Инстаграме" и посвятить его сосискам.

Фото: © instagram.com/sophiessausagereviews

Фото: © instagram.com/sophiessausagereviews

В частности, актриса начала публиковать обзоры и даже выставлять попавшиеся ей кулинарные творения. О своём пристрастии актриса напомнила в основном аккаунте в "Инстаграме", и в скором времени на страницу с сосисками подписались более 20 тысяч человек.

Звезда "Игры престолов" только начала вести блог. Однако уже успела похвастаться сосисками из Диснейленда и Лондона.

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Сергей Сурепин
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