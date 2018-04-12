Режиссёр нового "Хищника" успокоил нервных фанатов

Пользователь выразил недоумение тем фактом, что съёмки фильма завершены были ещё летом прошлого года. При этом до обещанной премьеры не так уж и много осталось, а всё ещё нет никакого трейлера или тизера.

На это режиссёр Шейн Блэк ответил, что трейлер выйдет уже совсем скоро — в этом месяце. По его словам, сейчас нет ни малейшего повода переживать. Сам же режиссёр сейчас очень занят проектом.

Вместе с этим у Блэка есть особенность — он не смотрит трейлер из принципа. В связи с этим режиссёр не торопится что-то показывать.