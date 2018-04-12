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Регион
Опубликовано 12 апреля 2018, 10:58

Режиссёр нового "Хищника" успокоил нервных фанатов

Шейн Блэк, постановщик нового фильма вселенной Хищников, вступил в социальных сетях в утешительный диалог с обеспокоенным зрителем.

Пользователь выразил недоумение тем фактом, что съёмки фильма завершены были ещё летом прошлого года. При этом до обещанной премьеры не так уж и много осталось, а всё ещё нет никакого трейлера или тизера.

На это режиссёр Шейн Блэк ответил, что трейлер выйдет уже совсем скоро — в этом месяце. По его словам, сейчас нет ни малейшего повода переживать. Сам же режиссёр сейчас очень занят проектом.

Вместе с этим у Блэка есть особенность — он не смотрит трейлер из принципа. В связи с этим режиссёр не торопится что-то показывать.

Напомним, российская премьера фильма запланирована на 13 сентября 2018 года.

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Сергей Сурепин
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