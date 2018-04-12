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Опубликовано 12 апреля 2018, 11:59

Анджелина Джоли рассказала, чему королева Елизавета II научила её детей

Американская актриса приняла участие в съёмках документального фильма под названием "Зелёная планета королевы". Речь в фильме идёт об экологических инициативах британской королевы Елизаветы II.

Фото: &copy; Evan Agostini/Invision/AP

Фото: © Evan Agostini/Invision/AP

В фильме сэра Дэвида Аттенборо актриса снималась вместе со своими детьми. Премьера ленты состоится 16 апреля на телеканале ITV1.

Голливудская актриса и её дети — 15-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и 9-летние двойняшки Вивьен и Нокс — посетили Намибию, где стали почётными гостями открытия заповедника для животных, пострадавших от рук браконьеров. Также вместе с Правительством Намибии актриса разработала проект по сохранению лесов. Всё это вошло в ленту "Зелёная планета королевы".

Однако в фильме Анджелина Джоли рассказала ещё и об отношении к королеве. В частности, о том, чему она научила детей актрисы.

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Объяснить детям, почему нужно посадить дерево, — самое важное, чему я могу научить. Спасибо Её Величеству. Они спросили, почему королева заботится о деревьях в Африке. Я отвечаю, что они её не знают и не могут понять, каково это — быть королевой.

Анджелина Джоли

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Сергей Сурепин
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