Анджелина Джоли рассказала, чему королева Елизавета II научила её детей
Американская актриса приняла участие в съёмках документального фильма под названием "Зелёная планета королевы". Речь в фильме идёт об экологических инициативах британской королевы Елизаветы II.
Фото: © Evan Agostini/Invision/AP
В фильме сэра Дэвида Аттенборо актриса снималась вместе со своими детьми. Премьера ленты состоится 16 апреля на телеканале ITV1.
Голливудская актриса и её дети — 15-летний Мэддокс, 13-летний Пакс, 12-летняя Захара, 11-летняя Шайло и 9-летние двойняшки Вивьен и Нокс — посетили Намибию, где стали почётными гостями открытия заповедника для животных, пострадавших от рук браконьеров. Также вместе с Правительством Намибии актриса разработала проект по сохранению лесов. Всё это вошло в ленту "Зелёная планета королевы".
Однако в фильме Анджелина Джоли рассказала ещё и об отношении к королеве. В частности, о том, чему она научила детей актрисы.
Объяснить детям, почему нужно посадить дерево, — самое важное, чему я могу научить. Спасибо Её Величеству. Они спросили, почему королева заботится о деревьях в Африке. Я отвечаю, что они её не знают и не могут понять, каково это — быть королевой.
Анджелина Джоли