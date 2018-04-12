Анджелина Джоли рассказала, чему королева Елизавета II научила её детей

Объяснить детям, почему нужно посадить дерево, — самое важное, чему я могу научить. Спасибо Её Величеству. Они спросили, почему королева заботится о деревьях в Африке. Я отвечаю, что они её не знают и не могут понять, каково это — быть королевой.